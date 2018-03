Anzeige

Bergstraße.Die TSV Auerbach II sicherte sich mit dem 3:0 (2:0)-Heimsieges gegen den Tabellenvorletzten der Fußball-Kreisliga C, den FV Biblis II, drei wichtige Punkte im Abstiegskampf. „Beide Mannschaften ließen in spielerischer Hinsicht einige Wünsche offen. Wenn man sich im Abstiegskampf befindet, dann muss man solche Spiele einfach gewinnen. Und das haben wir getan“, betonte TSV-Spielausschussmitglied Jürgen Roth.

Der Erfolg der ohne Alexander Büttner (Außenband im rechten Fuß angerissen) angetretenen Semmler-Schützlinge hätte noch deutlicher ausfallen können, wenn Felix Luckhardt nicht mit einem Foulelfmeter am Bibliser Schlussmann Felix Heiligenthal gescheitert wäre (66.). – Tore: 1:0 Scheuermann (25.), 2:0 Breitkopf (35.), 3:0 Dörrlamm (68.). rs

SV Zwingenberg – SG Hüttenfeld 1:1. „Mit diesem 1:1 können wir sehr zufrieden sein. In der ersten Halbzeit waren die Hüttenfelder besser, in der zweiten dann wir. Da haben wir sehr gut dagegengehalten“, lautete das Fazit von Hans-Joachim Heidrich, dem ein Stein vom Herzen fiel, als Orhan Kocak in der Nachspielzeit endlich zum 1:1 traf. Es war das zweite Remis in zweiten Spiel auf dem neuen Kunstrasenplatz. Besonders hob Eintracht-Funktionär Heidrich Tobias Sattel hervor. Der umsichtige Zwingenberger Schlussmann entschärfte unter anderem einen Schuss des Hüttenfelders Dirk Ehret (70.). – Tore: 0:1 Rathgeber (34.), 1:1 Kocak (90.+2). rs