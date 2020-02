Wie Wimbledon mitten in Hessen

Bad Homburg.Die Bad Homburg Open, ein WTA International Turnier, finden vom 20 bis 27. Juni im Kurpark Bad Homburg statt. Bei dem ersten Profi-Damentennis-Turnier in Hessen wird auch Wimbledon Siegerin Angelique Kerber aufschlagen. Rasenplätze in Wimbledon-Qualität, ein historisches Ambiente – und Angelique Kerber: Das Turnier verbindet auf spielerische Weise Tradition und Moderne wie selten zuvor auf der deutschen Tennis-Bühne.

Die dreimalige Grand-Slam-Siegerin Kerber freut sich auf den Neuling im WTA-Kalender: „Ein Traum von mir wird wahr: ein Rasenturnier in Deutschland mit Wimbledon-Flair.“ An geschichtsträchtiger Stätte entstehen mit britischer Expertise drei Courts, die identisch mit denen an der berühmten Church Road sind. Sogar die Original-Grassamen werden zu diesem Zweck von der Insel in die Bäderstadt importiert.

Die WTA Bad Homburg Open sind zudem die Generalprobe für das eine Woche später beginnende Wimbledon-Turnier – und stehen unter dem reizvollen Motto „Tennis is coming home“: Im Kurpark wurde 1874 der erste Tennisplatz auf dem europäischen Kontinent errichtet, auf dem der TC Bad Homburg (gegründet 1876) zudem der älteste Tennis-Club ist. htv

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 08.02.2020