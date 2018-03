Wieder einen Favoriten ärgern

Bensheim; Stadt Bensheim; Sportlerwahl des Jahres 2017; Sportler des Jahres: Sarah van Gulik (Handball/HSG Bensheim-Auerbach); Bild: Dietmar Funck © Dietmar Funck, Bild: Dietmar Funck, Foto urheberrechtlich geschützt; Veröffentlichung nur mit Genehmigung;

Bensheim.„13 harte Spiele“ erwartet Trainerin Heike Ahlgrimm für die HSG Bensheim/Auerbach in der heute beginnenden Rückrunde in der Frauenhandball-Bundesliga. Um 19 Uhr gastieren die Flames bei der HSG Bad Wildungen, gegen die es zum Saisonauftakt in der Weststadthalle nach einer von beiden Mannschaften durchwachsenen Vorstellung eine (vermeidbare) 26:29 (13:16)-Niederlage gab.

Dieses Match ist

...

Sie sehen 14% der insgesamt 2817 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 17.02.2018