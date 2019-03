Wieder im Abstiegskampf

Gronau.Eine vermeidbare 7:9-Derbyniederlage gegen den Tabellennachbarn VfL Bensheim bringt die SG Gronau in der Tischtennis-Kreisliga wieder langsam in Abstiegsgefahr. Sie musste abermals auf Kühn verzichten, aber dafür war erstmals wieder Wudtke an den Platten.

In einer spannenden Begegnung gab es aus Gronauer Sicht ärgerliche Fünfsatz-Niederlagen von Erik Werner gegen Hellriegel (10:12) und

...