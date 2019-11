Wiedergutmachung gegen die FSG

Bensheim/Lorsch.Der FC Italia Bensheim (6./30 Punkte) verlor mit dem 1:1 gegen den VfL Birkenau II unerwartet zwei wertvolle Punkte im Aufstiegsrennen der Fußball-Kreisliga C. Um zumindest den Relegationsplatz im Auge zu behalten, muss am Sonntag ab 15 Uhr im Heimspiel gegen die unberechenbare FSG Bensheim (8./25) der zehnte Saisonsieg angepeilt werden.

„Unsere Chancen sind nicht schlecht. Wir wollen unbedingt gewinnen, denn wir haben nach den letzten Punktverlusten etwas gutzumachen. Ich erwarte ein schweres Spiel, das genauso hart umkämpft sein wird wie das mit 4:2 von uns gewonnene Hinspiel“, weiß Daniel Fuchs, dass dieser Vergleich kein Selbstläufer wird. Zu denken gibt dem Italia-Coach die hohe Ausallquote. Mit Andreas Betz (beruflich verhindert) und Nils Thobe (Urlaub) fehlen zwei ganz wichtige Akteure.

„Unsere Perspektiven sind genauso gut wie beim 2:1-Sieg gegen die SG Gronau. Wenn wir das auf den Platz bringen, was wir am Sonntag gezeigt haben, dann haben wir auch gegen den FC Italia eine Chance“, will sich Frank Bender der Herausforderung stellen. „Da wir keine Ausfälle haben, werden wir voraussichtlich in Bestbesetzung spielen können“, so der FSG-Trainer weiter.

Tvgg will mit Sieg weitermachen

Die Tvgg Lorsch II (2./37 Punkte) liefert sich weiter ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der TSV Auerbach II (1./38). Der 13. Saisonsieg ist am Sonntag (13 Uhr) gegen den VfL Birkenau II (10./23) eingeplant. „Ich denke, dass wir Favorit sind. Wenn wir an die beim 3:0-Sieg in Elmshausen gezeigten Leistungen anknüpfen, dann sollte ein Dreier für uns möglich sein“, ist Tvgg-II-Coach Nico Grimm zuversichtlich. Zuschauen muss Janis Maiberger (Bänderverletzung im Knie). rs

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 22.11.2019