Wiedersehen für Skandik

Erbach.Nur Außenseiterchancen haben die Handballerinnen des SV Erbach, wenn am Sonntag (18 Uhr) die HSG Siedelsbrunn/Wald-Michelbach in die Mehrzweckhalle kommt. Die Überwälderinnen haben sich mit 12:4 Punkten in der Spitzengruppe der Bezirksoberliga etabliert, während die Erbacherinnen mit 5:9 Zählern nur Achter sind. Siedelsbrunns Trainer Daniel Werner erwartet allerdings „ein sehr schweres Spiel“

...