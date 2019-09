Wiedersehen ohne Trallala

Darmstadt/Wiesbaden.Bei seinem ersten Gastspiel als Trainer bei seinem langjährigen Arbeitgeber VfL Bochum lässt Dimitrios Grammozis alte Freundschaften ruhen. „Ich komme nicht dahin und sage: „Trallala, ich bin wieder hier, und jetzt können wir uns alle umarmen“„, erklärte gestern der Coach von Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98. Es gehe darum, am Samstag (13 Uhr) ein gutes Spiel zu machen und drei Zähler zu holen. Darmstadt rangiert mit sechs Punkten auf Rang 15, zwei Plätze und zwei Punkte vor Bochum.

Insgesamt sieben Jahre stand Grammozis als Spieler und Trainer verschiedener Mannschaften bei Bochum im Dienst. Im Februar trat er in Darmstadt seine erste Position als Cheftrainer einer Profimannschaft an. Dass die Lilien derzeit nicht gut in der Tabelle stehen, beunruhigt ihn nicht. „Wir haben nach dem Klassenerhalt im Sommer entschieden, eine neue Art von Fußball in Darmstadt zu implementieren“, sagte er. „Dass es dabei auch mal stockt, ist ganz normal.“

Der bisher sieglose SV Wehen Wiesbaden nimmt im Aufsteiger-Duell heute ab 18.30 Uhr mit dem VfL Osnabrück den achten Anlauf zum ersten Saisonsieg. Trainer Rüdiger Rehm ist optimistisch, dass es endlich mit einem Dreier klappen wird. „Im Training hatten wir eine gute, konzentrierte Stimmung. Das gibt mir den Glauben, dass wir aus dieser Situation heraus kommen.“ Dazu müssen die Hessen ihre individuellen Fehler minimieren. lhe

