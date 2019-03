Winterkastener Siegtor in der Nachspielzeit

Lindenfels.Das Lindenfelser Stadt-Derby in der Fußball-Kreisliga A wurde in der Nachspielzeit entschieden: Einen langen Pass bekam die Abwehr des SV Lindenfels nicht verteidigt, so dass Janis Bauer die letzte Chance der Partie nutzte und zum 2:1-Sieg für die Gäste-Elf des SV Winterkasten einnetzte (90.+4).

„Die Enttäuschung war natürlich groß“, beschrieb SVL-Funktionär Benjamin Haller die Stimmung

...