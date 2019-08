Winzerfest-Turnier mit „Jump & Dog“

Bensheim.Über 750 Nennungen sind eingegangen für das traditionelle Winzerfest-Reitturnier der RG Bensheim am Wochenende auf der Anlage an der Neuhofstraße. In 25 Prüfungen werden die Teilnehmer um Siege und gute Platzierungen kämpfen. Es handelt sich um Spring- und Dressurprüfungen sowohl für Turniereinsteiger als auch für fortgeschrittene Reiter und Pferde. Zudem können die Allerkleinsten in der

...