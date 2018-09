„Wir müssen jetzt konstanter spielen“

Bensheim.„Das wird eine Standortbestimmung“, warnt Moritz Brandt, Trainer des Handball-A-Ligisten HSG Bensheim/Auerbach, vor dem ersten Heimspiel der Saison am Sonntag (16 Uhr, AKG-Halle Weiherhaus) gegen den TSV Pfungstadt II. „Wir bekommen es mit einer jungen, spielstarken Mannschaft zu tun, die in der letzten Saison für viele Überraschungen gut war“, erinnert er sich zurück. Aber an der Zielsetzung lässt Brandt keine Zweifel aufkommen: „Wir wollen aufsteigen und da muss man natürlich seine Heimspiele gewinnen – egal, gegen wen.“

Mit dem 35:32-Erfolg bei der HSG Weiterstadt war der Trainer durchaus zufrieden: „Für ein erstes Saisonspiel mit der dazugehörigen Nervosität war das in Ordnung. Aber wir müssen uns jetzt steigern, vor allem konstanter spielen.“ Schließlich stand die Deckung zuletzt nur eine Hälfte lang gut, dafür lief es in der anderen Hälfte im Angriff.

„Das reicht sicherlich nicht immer“, so Brandt, der auch gespannt ist auf das Wiedersehen mit seinem ehemaligen Jugend-Coach: Trainer bei den Pfungstädtern ist seit der Vorsaison der russische Ex-Nationalspieler Sergej Rybakov. tip

Im Anschluss: Um 18 Uhr empfängt die HSG-Zweite (B-Liga) die ESG Crumstadt II. Spielfrei sind die HSG-Frauen II in der Oberliga.

