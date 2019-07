„Wir wollen um den Aufstieg mitspielen“

Gronau.Die SG Gronau beendete die vergangene Saison in der Fußball-Kreisliga C mit sechs Punkten Rückstand auf das Spitzenduo SG Hüttenfeld/TSV Gras-Ellenbach. Eine Saison, in der laut Trainer Mario Pabst mehr möglich gewesen wäre. „Wir haben einige Punkte unnötig liegenlassen, insgesamt auch einfach zu viele Gegentore kassiert und in der Endabrechnung zwei bis drei Spiele zu wenig gewonnen, um ganz

...