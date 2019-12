Wird nun jedes Spiel genau beäugt?

Betr. „Unflätiges Verhalten der Zuschauer“, BA vom 7. Dezember

Ungeachtet dessen, dass ich selber absolut kein Freund von Gewalt, Ausschreitungen oder auch Beleidigungen im Fußball und Sport im allgemeinen bin, war ich über den Artikel im BA doch sichtlich schockiert. Nicht etwa deshalb, weil mein alter Heimatverein TSV Reichenbach leider negative Schlagzeilen gemacht hat, sondern primär deswegen, weil eine fast schon detailverliebte Aufzählung der verbal geäußerten Schimpfworte an den Mann gebracht wurde.

Wie gesagt, Beleidigungen und Beschimpfungen sollten keinen Platz im Sport haben, jedoch stelle ich mir die Frage, ob ab jetzt mit der gleichen Konsequenz jedes Spiel inklusive der damit einhergehenden Äußerungen von Zuschauern kritisch beäugt wird und die Messlatte bei jedem weiteren Amateur-Fußballspiel in gleicher Art und Weise angelegt wird; auch was die Berichterstattung betrifft.

Je nach gewählter Sprache sind manche Beleidigungen ja erst über den Google-Translater als solche auch auszumachen. Ich hoffe, dass die Berichterstatter zukünftiger Artikel dies dann auch in gleicher Detaillierungsqualität in ihren Berichten aufzeigen, sofern bei anderen Vereinen ähnliche, dieselben oder vergleichbare unschöne Worte von Zuschauern oder Spielern in den Mund genommen werden.

Eine Darlegung der Sachlage wäre an dieser Stelle durchaus ausreichend und angemessen gewesen.

Kai Peter

41836 Hückelhoven

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 10.12.2019