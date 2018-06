Anzeige

Wiesbaden.Beim SV Wehen Wiesbaden bsind die Wunden aus der letzten Saison geleckt und die Ziele für die kommende Drittliga-Saison klar. „Ich wünsche mir, dass wir so begeisternden Fußball spielen wie in der kompletten Hinrunde der letzten Saison“, sagt Sportdirektor Christian Hock. Das Wort Aufstieg nimmt er dabei aber noch nicht in den Mund.

Zu tief saß der Stachel der Enttäuschung nach dem unglücklichen Saisonende mit Tabellenplatz vier und der dadurch verpassten Relegation. „Das i-Tüpfelchen hat am Ende leider gefehlt. Daher hat zunächst die Enttäuschung überwogen, aber wir sind nicht in Depression verfallen“, erklärt Hock, der der Saison durch die Qualifikation für den DFB-Pokal und die höchste jemals erzielte Punktausbeute in der 3. Liga auch Positives abgewinnen konnte.

In der kommenden Spielzeit wolle man es besser machen. Parolen würden die Hessen aber nicht herausschreien, schließlich wisse man, woher man komme. „Aber alle im Verein haben den Willen, mehr zu erreichen und sich niemals zufriedenzugeben“, so Hock.