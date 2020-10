Younes und Eintracht – das kann klappen

Frankfurt.Bei seiner Rückkehr nach sechseinhalb Jahren zeigte Amin Younes (Foto) gleich, dass er wieder richtig Lust auf die Fußball-Bundesliga hat. Der fünfmalige Nationalspieler, dessen Karriere in den vergangenen drei Jahren ins Schlingern geraten war, dribbelte bei seinem ersten Auftritt als Neapel-Leihgabe von Eintracht Frankfurt herzerfrischend drauf los und hätte den Hessen beim 1:1 (1:0) beim 1. FC Köln am Sonntagnachmittag beinahe noch den Sieg beschert.

„Was er in 20 Minuten gezeigt hat, lässt vieles erhoffen“, sagte Frankfurts Trainer Adi Hütter. Und auch Sportdirektor Bruno Hübner stellte zufrieden fest: „Amin Younes hat in beide Richtungen gut gearbeitet, er war eine Belebung fürs Spiel. Wir können noch viel von ihm erwarten.“ Younes selbst gab sich bescheiden. „Ich bin gerade erst ein paar Tage hier, sodass wir uns erst noch kennenlernen müssen und ich das Gefühl entwickeln muss, wo der Mitspieler hinläuft“, so der 27-Jährige: „Man sieht, dass wir gute Fußballer sind. Ich bin zuversichtlich, dass unser Zusammenspiel besser wird.“

2017 war der gebürtige Düsseldorfer ein Shootingstar des deutschen Fußballs gewesen. Unter dem heutigen Leverkusener Trainer Peter Bosz erreichte er als Leistungsträger mit Ajax Amsterdam das Europa-League-Finale, wurde Nationalspieler und Confed-Cup-Sieger. Danach verlief sich Younes in einer Sackgasse, verweigerte eine Einwechslung, mehrfach gab es ein Transfer-Hickhack. „Ich habe Fehler gemacht. Ich habe den falschen Menschen vertraut, war naiv“, sagte er später.

Zweite Hälfte der Karriere

In der Heimat nimmt er nun für die zweite Hälfte seiner Karriere einen neuen Anlauf. Und begeisterte Hütter auch ohne Spielpraxis gleich so, dass der ihm alle Türen offenhalten will. Der Japaner Daichi Kamada war in Köln auf Younes’ Lieblings-Position im zentral-offensiven Mittelfeld bester Frankfurter, doch Hütter sagte: „Wir können auch mit zwei Zehnern spielen.“

Am kommenden Samstag könnte Younes wieder die ganz große Bühne betreten, wenn die Eintracht als ungeschlagener Vierter beim Zweiten FC Bayern München gastiert. „Wichtig ist, dass wir ohne Niederlage nach München fahren“, sagte er: „Gegen die beste Mannschaft der Welt wird es ein anderes Spiel.“ Dann trifft Younes zum Beispiel auf Joshua Kimmich oder Leon Goretzka, deren Karrieren nach dem Confed-Cup eine ganz andere Entwicklung nahmen. Doch auch mit Amin Younes ist wieder zu rechnen. lhe/Bild: dpa

