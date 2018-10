Youngster Leo Gehbauer trumpft auf

Bensheim.Überraschend erfolgreich verlief das Wochenende für die Basketball-Jugend des VfL Bensheim. Die U14 gewann in der Oberliga in Marburg in einem wahren Krimi 64:61, die U16 überraschte in der Bezirksliga mit nur fünf Spielern die Oberligareserve des BC Wiesbaden und gewann 72:61.

Dabei war der U16-Kader aufgrund vieler Ausfälle nur mit Toni Pschera, Jonas Spahl und Christian Lehniger besetzt. Aus der U14 halfen Yannick Roth und der drei Jahrgänge jüngere Leo Gebauer aus, der prompt dem Spiel seinen Stempel aufdrückte. Mit viel Kampf und am Ende nur zu dritt auf dem Feld kämpfte man den Vorsprung ins Ziel.

Yannick Roth und Leo Gehbauer waren im Spiel der U14 natürlich platt. Hinzu kam, dass Johann Roth zuvor sechs Stunden Training mit der Hessenauswahl hatte. So wurde diese Partie der beiden bisher sieglosen Teams zu einer engen Kiste. Nach gutem VfL-Start wechselte die Führung mehrmals und in der letzten Minute schafften die Gastgeber den Ausgleich zum 61:61. Da nahm Johann Roth seine letzten Kräfte zusammen und versetzte im Eins gegen Eins durch einen Dreier den aufrichtig kämpfenden Marburgern den entscheidenden Stoß, der Jubel auf Bensheimer Seite war riesig. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 25.10.2018