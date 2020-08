Zeit der Rudelführer ist vorbei

© Harder

Kirschhausen.Vor gut drei Wochen hat der Fußball-B-Ligist den Trainingsbetrieb wieder aufgenommen. Während es nur einen Zugang und zwei Abgänge beim Heppenheimer Stadtteil-Club zu verzeichnen gibt, kommt mit Frank Tegelkämper ein neuer Trainer. Der 51 Jahre alte Sportplatzbauer, der schon als Jugendtrainer in Kirschhausen in Amt und Würden war, tritt die Nachfolge von Marco John an, der zum VfR Fehlheim II

...