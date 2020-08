Zeitfahrer drücken aufs Tempo

Einhausen.Wie viele Sportler wechseln auch die Rennradfahrer allmählich aus der Corona-Pause wieder in den Wettkampfmodus. 140 Nachwuchsfahrer aus Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland starteten gestern im Jägersburger Wald bei Einhausen, um ihre Landesmeister im Einzelzeitfahren zu ermitteln. Die Strecke war etwas für die Tempobolzer: flach, schnell und sogar ohne den sonst so problematischen Wind.

Die Leistungen auf dem 9,5 Kilometer langen Rundkurs durch den Jägersburger Wald bis zum Eingangskreisel bei Einhausen waren durchaus ansprechend. Die jüngsten Starter mussten am Morgen eine Runde absolvieren, die Älteren gingen am frühen Nachmittag bei drückenden 35 Grad auf die Strecke. Im Rennen der U11 weiblich blieben die Uhren nach 17:31 Minuten stehen, die schnellsten Junioren absolvieren die doppelte Streckenlänge von 19 Kilometer in knapp 23 Minuten.

Mit einem Schnitt von über 51 km/h war der Deutsche Meister im Einzelzeitfahren, Marco Brenner vom Leistungsteam des Bundes Deutscher Radfahrer, der Schnellste. Der Bensheimer Florian Dietz kam im Rennen der U17 als Elfter ins Ziel, er hatte knapp zwei Minuten Rückstand auf den Sieger Fabian Wünstel vom RSV Rheinzabern. Das Rennen fand unter strengen Hygiene-Auflagen statt – die ist ein Grund, warum nur wenige Zuschauer den Weg an die Rennstrecke fanden. Weitere Berichterstattung folgt. pfl

