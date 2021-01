Zimmer macht Mut, Abwehr zu schwach

Kaiserslautern.Zweimal geführt und am Ende trotzdem verloren: Der 1. FC Kaiserslautern taumelt nach dem 3:4 (1:2) zum Rückrundenauftakt der 3. Fußball-Liga bei Spitzenreiter Dynamo Dresden weiter Richtung Abstieg. „Es fühlt sich ganz, ganz schlimm an“, sagte Trainer Jeff Saibene nach der „extrem bitteren“ Niederlage. Dabei zeigte sein Team eines der besseren Saisonspiele und erzielte erstmals in dieser Saison drei Tore in einer Partie. In der Defensive offenbarten die Pfälzer aber wiederholt eklatante Schwächen. Mangelndes Zweikampfverhalten, schlechtes Stellungsspiel und Schnelligkeitsdefizite waren gegen die starke Dynamo-Offensive spielentscheidend.

Hoffnung dürfte Saibene der Auftritt des von Fortuna Düsseldorf ausgeliehenen Jean Zimmer machen, der bester Mann in Reihen der Roten Teufel war. Zimmer beeindruckte in seinem zweiten Einsatz nach seiner Rückkehr zum FCK mit Ballsicherheit und Schnelligkeit und bereitete zudem das 1:0 von Kenny Prince Redondo vor. Der Coach nahm aus dem Dresden-Spiel die seiner Ansicht nach positiven Aspekte mit. „Es heißt jetzt Moral tanken und auf dem aufbauen, was gut war.“

SVWW gleicht zweimal aus

Der SV Wehen Wiesbaden ist mit einem 2:2 (0:1)-Remis beim SV Verl in die Rückserie gestartet. Dabei zeigte die Elf von Trainer Rüdiger Rehm doppelt Moral und kam zweimal nach einem Rückstand zurück. Die jeweiligen Ausgleichstore erzielten Medic (59.) und Tietz (77.). Bei einem offenen Schlagabtausch spielten beide Teams auf Sieg. lrs/red

