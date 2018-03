Anzeige

Bergstraße.„Die Leichtathleten sind zwar immer im Freien und Crossläufe haben eine andere Akzeptanz, dennoch stellt man sich unter guten Crossbedingungen etwas anders vor“, war die vielstimmige Meinung der Teilnehmer bei den Kreismeisterschaften der Crossläufer in Mörlenbach. „Es muss kein Schnee liegen und auch keine eisigen Temperaturen herrschen.“ Diese Bedingungen schreckten einige Läufer ab, die kurzfristig absagten.

Acht Tagessiege erkämpften die Läufer der LG VfL/SSG Bensheim, die auch in den Mannschaftswertungen erfolgreich waren. Insbesondere die vom Trainerteam Ines Harjes, Liane Gang und Iris Lammenett trainierten Jüngsten der LG liefen der Konkurrenz davon. Spannende, zum Teil vereinsinterne Duelle lieferten sich Mathilda Pasche (weibliche Jugend W 11), Nele Harjes (W 10) sowie Marlene Wilker (W 14) und Lucy Clauser (W13). In allen Läufen setzten sie sich im Schlussspurt ab und gewannen in ihrer Altersklasse.

Weitere Kreismeister stellte die LG bei der männlichen Jugend M15 mit Tilman Arndt, in der Klasse M14 durch Jonas Helfrich sowie bei den Kindern W8 durch Lina Harjes und M10 durch Jonas Köbe. lg/Bild: Hartmann