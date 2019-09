Zu viele Lorscher Schwächen

Lorsch.Nichts wurde es für den SKC SKC Nibelungen Lorsch mit einem gelungenen Saisonstart, stand doch nach der Auftaktbegegnung in der Bundesliga 120 Wurf gegen den TSV Breitengüßbach am Samstag eine ärgerliche 3:5 (3584:3620)-Heimniederlage zu Buche. „Breitengüßbach ist nun mal unser Angstgegner, gegen den wir auch in der letzten Saison zweimal verloren haben. Aufgrund der Trainingseindrücke hatte

