Zu wenig Personal

Zwingenberg.Der Titelkandidat war eine Nummer zu groß: Ersatzgeschwächt gerieten die Handballerinnen des TuS Zwingenberg bei ihrem Landesliga-Auswärtsspiel bei der TSG Offenbach-Bürgel mit 16:33 (6:19) unter die Räder. „Wir hatten nur zwei Rückraumspielerinnen, nachdem einige im Urlaub waren und Sonja Rücker zudem verletzt war. Das war einfach zu wenig, um diesem starken Gegner gefährlich zu werden“, so der TuS-Teammanager Michael Dobrat.

Offenbach-Bürgel erkannte früh die geringe Durchschlagskraft des Gäste-Rückraums und als dann auch noch Sibylle Droll in enge Deckung genommen wurde, lief kaum mehr etwas zusammen in der Offensive. Nach sieben Minuten stand es bereits 6:0, nach einer Viertelstunde 10:1. Über 15:3 ging es zum 19:6-Pausenstand und in der Halbzeit nahm sich Zwingenberg vor, die Niederlage zumindest im Rahmen zu halten. „Das hat ganz gut geklappt“, fand Dobrat. Über 12:25 (46.) und 13:30 (52.) schaffte es der TuS mit dem 16:33-Endstand, im zweiten Abschnitt isoliert betrachtet nur mit 10:14 zu unterliegen. „Mehr war nicht drin“, so der Teammanager, der aber nach der dritten Niederlage im dritten Spiel keinen Grund zur Sorge sieht: „Natürlich verliert niemand gerne, doch diese Niederlagen bislang waren durchaus einkalkuliert.“ – TuS-Tore: Sibylle Droll (5/2), Lena Wienand (4/3), Madeleine Schneider (3/1), Lisa Marschall, Franziska Ponzi (je 1). mep

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 16.10.2018