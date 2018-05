Zukünftig ohne Verlängerung

Anzeige

300 Euro sowie 200 Litrer Bier lässt eine Brauerei als Hauptsponsor für den Pokalsieger springen, der unterlegene Finalist darf sich über 200 Euro und 100 Liter freuen.

Verlängerung? Elfmeterschießen? Oder beides? Der Hessische Fußball-Verband lässt seinen Kreisen freie Wahl, wie es weitergeht, wenn ein Spiel nach 90 Minuten unentschieden steht. Einmütig entschieden sich die Vereinsvertreter in Gronau für Variante zwei: Weg mit der Verlängerung und gleich ins Elfmeterschießen. Die Regel gilt erst einmal für 2018/19. In Gronau griff ein Eintracht-Frankfurt-Fan in die Lostrommel. Noel (11) verdiente sich damit ein Freigetränk. all

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 02.05.2018