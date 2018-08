Zum letzten Mal ohne Max Gebhardt

Einhausen.Die SG Einhausen tritt in der Fußball-Gruppenliga am Sonntag selbstbewusst die Reise zum Auswärtsspiel beim TSV Lengfeld an (15 Uhr). „Wir wollen in jedem Fall etwas mitnehmen, am besten drei Punkte“, macht Spielertrainer Andreas Helwig eine klare Ansage, „denn wir haben uns bei der jüngsten 0:2-Niederlage in Höchst gegen ein Spitzenteam stark verkauft. Kämpferisch, läuferisch und spielerisch hat da vieles gepasst; darauf gilt es nun bei einem ebenfalls starken Gegner aufzubauen.“

Die Stimmung ist gut

Die Stimmung und Moral passen beim Aufsteiger. „Jeder hängt sich rein und identifiziert sich mit der Mannschaft und dem Ziel, den Klassenerhalt zu schaffen“, sieht Helwig „positive Faktoren, die wir in Lengfeld nun auch auf den Platz bringen und punkten wollen. Klar ist, dass wir dafür endlich unsere Torchancen konsequent nutzen müssen.“

Allerdings fehlt Max Gebhardt zum letzten Mal wegen seiner Rotsperre, so dass die Abschlussqualitäten eines Dennis Holdschick, Philipp Hiemenz oder vielleicht auch vom Coach selbst gefragt sind. nico

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 17.08.2018