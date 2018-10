Zur Kerwe zählt nur ein Heimerfolg

Bergstraße.In Auerbach wird am Wochenende Kerwe gefeiert und das würden die Fußballer der TSV Auerbach am liebsten mit einem Sieg im Gepäck tun. Die Rot-Weißen empfangen bereits am Samstag (16 Uhr) in der Fußball-Kreisoberliga den SV Fürth und haben in diesem Duell der Tabellennachbarn einen Sieg fest eingeplant. „Es ist Kerwe und wir spielen zu Hause – da zählt für uns nichts anderes als ein Heimsieg“,

