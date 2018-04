Zurück in der Landesliga

Die Handballer der HSG Fürth/Krumbach feierten mit ihren Fans den vorzeitigen Gewinn der Meisterschaft in der Bezirksoberliga. © Jährling

Fürth.Am Wochenende war es so weit: Die Handballer der HSG Fürth/Krumbach machten durch den 37:21 (17:19)-Sieg gegen den TuS Griesheim II die Meisterschaft in der Bezirksoberliga fix und feierten den Aufstieg in die Landesliga. Mit 41:7 Punkten sind die Odenwälder bei zwei ausstehenden Spielen nicht mehr einzuholen. Schon vor der Runde nannten ausnahmslos alle Trainer der Konkurrenz die HSG als

...

Sie sehen 11% der insgesamt 3655 Zeichen des Artikels

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 24.04.2018