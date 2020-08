Zuversicht trotz großem Aderlass

Bürstadt.Fußball-Gruppenligist Eintracht Bürstadt peilt in der Saison 2020/21 abermals einen gesicherten Mittelfeldplatz an. auch wenn die Eintracht im Sommer gleich fünf Stammspieler ziehen lassen musste. Vor allem in der Defensive reißen jetzt Lücken auf, die kaum zu schließen sind, wie Abteilungsleiter Marc Haßlöcher mit Blick auf die Abgänge befürchtet. Christian Steiner, Vassilis Theodorou und Andreas Schwöbel beendeten ihre Karrieren, Andreas Krämer wechselte zu Olympia Lorsch, Klaudi Buraku zur TSV Auerbach. „Jetzt haben wir wenig Möglichkeiten in der Abwehr.“,

Mit Jannik Hüter konnte die Eintracht einen erfahrenen Torwart von der U 23 von Wormatia Worms anheuern, der eine interessante Alternative zu Keeper Eric Kamprath darstelle, wie Haßlöcher meint: „Das wird ein interessanter Zweikampf.“ Nach einem Jahr kehrt Andre Bandiramonte von der U 23 von Wormatia Worms zurück nach Bürstadt. Der offensive Mittelfeldspieler habe laut Haßlöcher die Zeit in Worms genutzt, um sich spielerisch weiterzuentwickeln. Wenn die Bürstädter von großem Verletzungspech verschont bleiben, dann ist Platz sieben bis neun drin, glaubt Haßlöcher. jz

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 25.08.2020