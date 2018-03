Zuversichtlich ins Verfolgerduell

Anzeige

Lorsch.Zum Verfolgerduell der Handball-Bezirksliga A muss die Tvgg Lorsch am Samstag (17.30 Uhr) beim TV Büttelborn antreten. „Das ist eine hohe Hürde“, weiß Lorschs Trainer Daniel Brendle um die Schwere der Aufgabe beim Tabellenvierten, der seinem Team mit nur zwei Pluspunkten (21:11) weniger im Nacken sitzt.

Ein Blick auf die Minuspunkte spricht allerdings eine andere Sprache: Da ist Lorsch mit 23:5 Zählern mittlerweile einziger Verfolger von Spitzenreiter Groß-Rohrheim (24:4). „In dieser Verfolgerrolle fühlen wir uns sehr wohl“, meint Brendle. Für den kommenden Gegner hat er ein großes Lob: „Sie spielen eine richtig gute Runde. Trainer Rene Friedmann macht dort einen tollen Job.“

Aber auch mit seinen Lorschern ist Brendle sehr zufrieden. Besonders die Abwehrarbeit sieht er aktuell als Prunkstück an: „Seit November wird in der Deckung gut gearbeitet, zudem haben unsere Torhüter Björn Bohrer und David Rist gute Quoten. So kann und muss es weitergehen. Auch gegen Büttelborn wird die Defensive wieder der wichtigste Faktor sein.“ tip