Zwangs-Pause geht weiter – aber bis wann?

Bergstraße/Frankfurt.Hessens Fußballer halten in der Corona-Krise die „Pause“-Taste gedrückt, von der „Stopp“-Funktion bleiben sie zumindest vorerst weiterhin verschont. Der Hessische Fußball-Verband (HFV) hat am Samstag in einer Videokonferenz des Verbandsvorstandes beschlossen, den Spielbetrieb bis auf Weiteres auszusetzen. In der knapp zweistündigen Sitzung ging es außerdem darum, wie der HFV seinen Vereinen

...