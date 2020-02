Zwei AKG-Teams für Regionalentscheid qualifiziert

Bensheim.Mit drei Mannschaften war das Alte Kurfürstliche Gymnasium Bensheim beim Handball-Schulsport-Kreisentscheid der Wettkampfklasse IV in Heppenheim vertreten. Das erste Jungenteam gewann das Turnier und qualifizierte sich damit ebenso für den Regionalentscheid am 12. Februar in Michelstadt wie die AKG-Mädchen, die auf Platz zwei kamen.

Die erste Herausforderung war jeweils der

