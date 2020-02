Zwei AKG-Teams zum Landesentscheid

Bensheim.Die Handball-Mädchenmannschaft des Alten Kurfürstlichen Gymnasiums (AKG) Bensheim hat den Regionalentscheid Wk IV in Michelstadt gewonnen und sich damit ebenso für den Landesentscheid am 25. März in Bensheim qualifiziert wie die AKG-Jungs, die in Michelstadt den zweiten Platz belegten.

Das Mädchenteam gewann den Vielseitigkeitsparcours zum Auftakt und ging dadurch in jedes Spiel mit einem Zwei-Tore-Vorsprung. Das AKG siegte in den Gruppenspielen gegen das Gymnasium Gernsheim 18:3, die Gerhart-Hauptmann-Schule Wiesbaden 13:6 und gegen das Max-Planck-Gymnasium Groß-Umstadt 9:3. Im Halbfinale gegen das Starkenburg-Gymnasium Heppenheim, gegen das die Bensheimerinnen das Finale beim Kreisentscheid verloren hatten, gab es nach einer starken Anfangsphase (7:2) ein knappes 10:9, mit dem gleichen Ergebnis wurde in einem spannenden Finale beim erneuten Aufeinandertreffen mit dem Max-Planck-Gymnasium der erste Platz gesichert.

Die AKG-Jungs belegten im Vielseitigkeitsparcours den zweiten Platz hinter der Elly-Heuss-Schule Wiesbaden, gegen den es dann auch im Finale nach einem anfänglich klaren Rückstand eine respektable 7:10-Niederlage gab. Ihre Gruppenspiele gewannen die Bensheimer gegen die Joachim-Schumann-Schule Babenhausen 16:11, gegen die Martin-Niemöller-Schule Wiesbaden 15:7 und gegen das Neue Gymnasium Rüsselsheim 13:11. Im Halbfinale gewann das AKG wie schon im Finale des Kreisentscheids klar (diesmal 14:7) gegen das Starkenburg-Gymnasium Heppenheim.

Die AKG-Mädchen spielten mit Sophie Albrecht (4), Katrin Kredel (19), Johanna Singer (10), Emma Sigmund (1), Malika Reha (1), Mia Hill (5), Sophie Adler (1), Lara Auinger (2), Florine Jordan (7), Sophia Gonzales (Tor).

Die AKG-Jungen spielten mit Lennart Rusch (Tor), Robin Stegmeier (11), Paul Hennes (9), Fabian Rettig (7), Raphael Seitz (9), Alexander Jorias (3), Henrik Benzinger(4), Benjamin Stocks (2), Nils Ludwig (7), Murat Karsusov (4). red

