Zwei Kontrahenten mit Personalsorgen

Bergstraße.Zu einer interessanten Begegnung kommt es in der Fußball-Kreisliga C am Sonntag, wenn sich um 13.15 Uhr der SSV Reichenbach II (13. Platz/17 Punkte) und die TSV Auerbach II (8./25) gegenüberstehen. Der Aufsteiger aus dem Lautertal schöpft nach dem glücklichen 3:1-Sieg beim FV Biblis II im Abstiegskampf neue Hoffnung, während sich die Reserve des Kreisoberligisten mit den beiden Heimsiegen gegen Schwanheim (5:0) und Biblis II (3:0) etwas Luft verschafft hat. Dennoch müssen die Auerbacher weiter auf der Hut sein, um nicht auf den Abstiegs-Relegationsplatz abzurutschen.

„Die TSV II ist gut drauf, was das 5:0 gegen Schwanheim beweist. Wir bestreiten immerhin noch sieben Heimspiele in dieser Saison und in diesen wollen wir so viele Punkte wie möglich sammeln“, kündigte SSV-Abteilungsleiter Peter Gehrisch an: „Wir bekommen es mit einer guten Mannschaft zu tun, was wir bei unserer 2:4-Hinspielniederlage auch leidvoll feststellen mussten.“

Zwingenberg siegt bei Magerkost Ob’s am gerade vollzogenen Trainerwechsel von Jürgen Fraas zu Timo Prim lag (wir haben berichtet) oder an der Tatsache, dass man beim noch sieglosen Tabellenletzten antrat – am Ende zählen die drei Punkte. Dem SV Zwingenberg gelang gestern Abend mit dem 2:0 (0:0)-Auswärtssieg beim TSV Elmshausen ein Befreiungsschlag im Abstiegskampf der Fußball-Kreisliga C. Das Geschehen spielte sich meist im Mittelfeld ab, vor dem gegnerischen Tor entwickelten beide Seiten nur wenig Gefahr. Kurz vor der Pause hätte Andreas Kindinger die Gastgeber sogar in Führung bringen können, in aussichtsreicher Position schoss er aber vorbei. Die Antwort folgte postwendend: Kurz nach der Pause fiel das 0:1, bei den Elmshäusern ließen die Kräfte nach, so dass sie nicht mehr die Wende herbeiführen konnten. – Tore: 0:1 Huber (47.), 0:2 Orak (72.). kr

Die Personalsituation wird sich bei den Lautertalern erst kurzfristig mit Blick auf die erste Mannschaft klären, denn eventuell fallen dort wieder Spieler aus, so dass der Kader aus der Reserve aufgefüllt werden muss. Seine Vorstandskollegen und Peter Gehrisch müssen sich derweil nach einem neuen Coach für die SSV-Zweite umschauen, „denn Thorsten Bitsch hat uns mitgeteilt, dass er das Traineramt nur bis zum Saisonende ausüben will“.