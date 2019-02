Zwei Matchbälle für SC Rodau

Rodau.Der SC Rodau ist in der Fußball-Kreisliga B erfolgreich mit einem 3:2-Erfolg im Nachholspiel gegen den SV/BSC Mörlenbach ins Jahr 2019 gestartet, nun gilt es im Heimspiel gegen den FC Fürth II (So. 14.30 Uhr) nachzulegen. Der Sportclub geht auf Grund des Heimvorteils und der Tatsache, dass man bereits ein Erfolgserlebnis feiern konnte, als Favorit in dieses Abstiegsduell.

Mit einem Sieg

