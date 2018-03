Anzeige

Bensheim.Immerhin zwei Medaillen kann der KSV Bensheim nach einem wettkampfintensiven Wochenende in Michelstadt vorweisen, wo die Ringer-Hessenmeisterschaften im freien Stil stattfanden.

Während die B- bis E-Jugend stark vertreten waren, gingen nur 33 A-Jugendliche an den Start, so dass in dieser Altersgruppe fünf Gewichtsklassen mit nur einem Ringer besetzt waren. Auch Marvin Schwarz blieb in der 42-kg-Klasse ohne Gegner und sicherte sich damit kampflos den Hessenmeistertitel.

D-Jugend-Ringer Edward Klassen konnte in der Klasse bis 31 kg einen seiner drei Herausforderer schultern und somit Bronze erringen, während Kai Mohnhaupt (E-Jugend) chancenlos blieb und nach zwei Niederlagen auf dem achten Platz der 23-kg-Klasse landete.