Zwei Punkte fehlten zur Bronzemedaille

Bensheim.Als beim „Europe Youth Top 10“ der Tischtennis-Jugend in Berlin die Sieger geehrt wurden, stand Anastasia Bondareva einige Meter vom Podest entfernt und spendete den Medaillengewinnerinnen artig Beifall. Die Bensheimerin verpasste nur knapp Edelmetall, kam mit vier Siegen und vier Niederlagen auf den fünften Platz.

Die 18-Jährige war kurzfristig in das Teilnehmerfeld gerutscht, da zwei Russinnen vor Ort als Kontaktpersonen zu einem Corona-Fall in ihrem Team die Starterlaubnis entzogen wurde. Mit drei Niederlagen startete Bondareva in ihr altersbedingt letztes Jugendturnier. Gegen ihre langjährige Freundin und Nationalmannschaftskollegin Sophia Klee vom Liga-Konkurrenten ESV Weil gab es eine unglückliche 2:3-Niederlage. Der späteren ungeschlagenen Siegerin Prithika Pavade (Frankreich/1:3) sowie der Bronzemedaillengewinnerin Elena Zaharia (Rumänien/2:3) musste sich die Bundesligaspielerin des SV DJK Kolbermoor ebenso geschlagen geben.

Anschließend setzte die Linkshänderin zu einer Aufholjagd an, gewann vier Begegnungen in Serie. Die achte und alles entscheidende Partie im Kampf um Edelmetall musste Anastasia Bondareva gegen Abwehrspielerin Darya Kisel (Weißrussland) gewinnen, um Bronze zu holen. Bei 2:1-Satzführung und 9:9 war sie nur zwei Punkte vom Sprung auf das Podium entfernt, doch die nächsten zwei Ballwechsel sowie den fünften Durchgang entschied die Defensivkünstlerin Kisel für sich.

„Ich wusste um die Bedeutung des Spiels. In den entscheidenden Situationen war ich zu hektisch“, bekannte Bondareva. Nachdem sich die erste Enttäuschung gelegt hatte, bilanzierte die Mannschafts-Europameisterin von 2019 ein „insgesamt gutes Turnier“ gespielt zu haben: „Viel kann ich mir nicht vorwerfen. Nach dem schlechten ersten Tag habe ich gut weitergekämpft, und beinahe wäre ich dafür belohnt worden.“ mst

