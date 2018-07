Anzeige

Lorsch.Ein weiterer Doppelspieltag folgt für die Tennisdamen des TCO Lorsch an diesem Wochenende in der Hessenliga. Die Mannschaft von Trainer Alexander Rauch startete letzten Samstag in die Saison mit einem 6:3-Erfolg über den TC Seeheim. Die Partie am Sonntag beim Wiesbadener THC verlief deutlich ausgeglichener. Nach den Einzeln hatte beide Mannschaft je drei Partien für sich entschieden, im Doppel reichte es für die TCO-Damen nur zu einem weiteren Punkt, so dass unterm Strich eine 4:5-Niederlage stand.

Das soll am Wochenende anders werden. Am heutigen Samstag spielen die TCO-Damen zunächst beim THC Hanau. Die Hanauerinnen werden alles daran setzen, daheim gegen Lorsch zu punkten. Sie starteten gegen die gleichen Gegner und mit ähnlichen Ergebnissen wie Lorsch: Zunächst verloren sie daheim 3:6 gegen Wiesbaden, holten aber einen 6:3-Sieg in Viernheim.

Am Sonntag haben die Lorscher Damen dann Eintracht Frankfurt zu Gast. Die trafen gleich zum Auftakt im Derby auf den SC SaFo Frankfurt II und gewannen 7:2, verloren dann aber in Eschborn 3:6. Die Tabelle wird von Bad Homburg und Wiesbaden mit je 4:0 Punkten angeführt. Zwei Siege würden auch den Lorscher Damen am Wochenende gut zu Gesicht stehen.