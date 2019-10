Zwei Schlager für den TSV Reichenbach

Bergstraße.Auf den TSV Reichenbach warten in der Fußball-Kreisliga A in den nächsten Tagen zwei knackige Prüfungen: Am Sonntag (15.15 Uhr) empfängt der Tabellenzweite aus dem Lautertal den punktgleichen Primus SV Lörzenbach zum Duell um die Spitzenposition, am Donnerstag folgt das Derby gegen den Ortsrivalen SSV Reichenbach. „Das ist eine Knaller-Woche“, schaut TSV-Spielertrainer Christian Bauer auf die

...