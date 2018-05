Anzeige

Während es am Morgen des Pfingstsonntages weitgehend trocken war, öffnete Petrus zum Nachmittag hin die Himmelsschleusen, so musste das Turnier zeitweise unterbrochen werden und die Frauen- und Männermannschaften konnten ihre Beach-Spiele im Sand nur mit Verzögerung austragen. Der oberste Platz auf dem Treppchen gehörte in diesem Jahr den Männern der HSG Fürth/Krumbach. Den verpassten die Gastgeber bei den Frauen; die HSG verlor das Finale gegen den TSV Birkenau II mit 15:19. red/ü

