Zwei Treffer von Janis Bauer an der Sportstudio-Torwand

Mainz/Winterkasten.Janis Bauer war sehr zufrieden mit seinem Auftritt an der Torwand des ZDF-Sportstudios. Zwei Treffer, einen oben und einen unten, hatte der Fußballspieler des SV Winterkasten am Samstagabend erzielt. Die Sorgen mit einer Nullnummer aus Mainz zurückzukehren, hatte sich für den 22-Jährigen nach dem zweiten Schuss erledigt. „Da war die Erleichterung groß und die ganze Anspannung weg“, sagte Janis nach einer kurzen Nacht am Sonntagmorgen im Gespräch mit dem BA.

Nach dem Ende der TV–Aufzeichnung machte er sich auf den Heimweg nach Winterkasten, wo er im Vereinsheim des SVW mit seinem Mannschaftskameraden, die seinen Auftritt am Fernsehgerät gemeinsam verfolgt hatten, noch eine kleine After-Show-Party feierte. „Wir haben nicht nur Wasser getrunken, das muss an so einem Tag auch mal sein.“ Die Atmosphäre im Sportstudio beschrieb Janis als „exterm locker“. Vor Beginn der Sendung gab es am Buffet ausreichend Gelegenheit, mit Moderator Jochen Breyer sowie den anderen Gästen, BVB-Geschäftsführer H.-Joachim Watzke (drei Treffer an der Torwand) und Ringer-Weltmeister Frank Stäbler (ein Treffer) ins Gespräch zu kommen. Zudem lernte Janis den Pressesprecher der Borussia kennen, der ihm zwei Karten für das BVB-Heimspiel gegen Mönchengladbach, Janis Lieblingsclub, zusagte. eh/Bild: Hoffmann

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 29.10.2018