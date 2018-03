Anzeige

Auerbach.Die U 15-Volleyballerinnen der TSV Auerbach standen ihren U 14-Clubkolleginnen in nichts nach und sicherten sich das Ticket zur Hessenpokal-Endrunde, das für sie am 21. April in Wald-Michelbach ausgetragen wird. Beim Qualifikationsturnier in Königstein wurden sie erst im Finale durch den gastgebenden TSV gestoppt (0:2 Sätze). Doch diese Niederlage war nicht entscheidend, denn nach zwei 2:0-Siegen in der Vorrunde, sowie einem hart umkämpften 2:1-Erfolg im Halbfinale gegen Bad Homburg hatten sie bereits die Fahrkarte nach Wald-Michelbach gelöst. s Es spielten: Karla Dietsch, Kyra Gassner, Carolina Gellrich, Hanna Heller, Karlotta Hellwig, Frederike Keller, Marlene Rieger und Mia Zuckschwerdt.

Die Auerbacher U 14-Mädchen, die es zuletzt bei der Hessenmeisterschaft nicht auf die ersten Plätze schafften, werden am 5. Mai in Breitenbach, bei ihrer Hessenjugendpokal-Endrunde im Einsatz sein. Dafür qualifizierten sich Laetitia Holz, Lena Land, Marlene Rieger, Luisa Suhr und Carla Zuckschwerdt. red