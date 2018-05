Anzeige

Große Namen bei der E-Jugend

Am morgigen Donnerstag sind beim FC Starkenburgia 20 Mannschaften beim E-Junioren-Turnier am Ball. Den Heppenheimern ist es wieder gelungen, ein namhaftes Feld zusammenzustellen. Es wird aber immer schwieriger, den Nachwuchs von Bundesligisten zu überzeugen, so Jugendleiter Werner Schmitt: „Dafür reicht unser Budget nicht, denn auch hier wird schon Geld für Fahrtkosten verlangt.“ Internationalen Flair bringt UN Käerjeng 97 aus Luxemburg mit. Weiter starten u.a. SV Sandhausen, FSV Frankfurt, Wuppertaler SV, Viktoria Köln, 1. FC Saarbrücken, Kickers Offenbach, Wormatia Worms, VfR Mannheim, und zwei Teams des FC Starkenburgia. Das Turnier beginnt um 9.30 Uhr. sbh/ü

