Zwei Zwingenberger Mannschaften an der Spitze

Zwingenberg.Die Damen-40-Mannschaft des TC Zwingenberg hat ihre Tabellenführung in der Tennis-Bezirksliga mit dem fünften Sieg in Serie ausgebaut. Zuletzt gab es ein 5:1 in Roßdorf. Isabell Röhrig, Doris Kreuziger, Julia Müller sowie Röhrig/Müller und Kreuziger/Scholich gaben bei ihren Punktgewinnen keinen Satz ab.

Auch die Zwingenberger Herren-Mannschaft ist in der Kreisliga an der Tabellenspitze platziert, denn der wichtige 5:4-Erfolg bei der MSG Gorxheimertal wurde mit einem 7:2 gegen Bobstadt im letzten Spiel vor der Sommerpause so richtig wertvoll gemacht. Die 4:2-Führung nach den Einzeln wurde durch drei Doppel-Siege von Fehr/Schneider, Conrad/Geiermann und Sartorius/Ehrhardt zum klaren Gesamtergebnis ausgebaut. In den Einzeln gewannen Alexander Fehr, Christian Conrad und Jonathan Schneider.

Das neue Herren 50-Team des TCZ belegt nach dem souveränen 5:1-Sieg gegen den TC Einhausen II den zweiten Rang in der Kreisliga, wobei Josef Kreuziger von de verletzungsbedingten Aufgabe seines Gegners profitierte.Zudem punkteten Ralph Johann, Jörg Rippert, Jürgen Magsam sowie Rippert/ Kreuziger. Überraschend boten die Herren 65 dem Bezirksliga-Tabellenführer, TC Münster Paroli. Zum 3:3-Unenschieden trugen Carlo Schmid, Dieter Rohde und das Doppel Minarik/Rohde bei. hme