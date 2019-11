Zweimal Bronze bei Belgian Open

Bensheim.Der Taekwondo Verein Bergstraße holt zweimal Bronze bei den Belgian Open in Hasselt. Mehr als 220 Starter aus 14 Nationen nahmen an den Titelkämpfen teil, darunter Athleten von mehreren Nationalmannschaften.

Der Taekwondo Verein Bergstraße ging mit vier Sportlern an den Start. Pia Hoffmann (Bild) präsentierte sich in der Kadettenklasse weiblich (12-14 Jahre) in Topform und sicherte sich den dritten Platz in einem stark besetzten Teilnehmerfeld. Bronze ging ebenfalls an Carsten Gauger im Paarlauf zusammen mit Heekyung Reimann (Marburg).

Carsten Gauger kämpfte sich bei den Herren bis 50 Jahre bis ins Finale der besten Acht vor und belegte dort den siebten Platz. Claudia Keller landete ebenfalls in einer stark besetzten Zwölfer-Gruppe im Finale. Jan Schlichting konnte sich trotz sehr guter Leistung nicht gegen die starke Konkurrenz durchsetzen und verpasste knapp den Einzug ins Finale. Pia Hoffmann trat mit Liam Rüger (Walluf) im Paarwettbewerb an, die beiden erreichten im Finale den fünften Platz. red/Bild: M. Hoffmann

