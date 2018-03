Zweimal Platz zwei in Hessen

Anzeige

Bensheim.Mit zwei zweiten Plätzen kamen die Turnerinnen und Turner des Alten Kurfürstlichen Gymnasiums Bensheim vom Landesentscheid im Schulsportwettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“ aus Kassel zurück und wurden von den Eltern jubelnd in Empfang genommen.

In der Wettkampfklasse III der Jungen gingen für das AKG Finn Wiebe, Gianluca Belac, Maximilian und Vincent Kaulbach an die Geräte. Am Sprung und Barren liefen die Übungen gut, am Reck und am Boden schlichen sich einige Fehler ein, so dass die Turner und ihre Betreuerin Mechthild Borst mit dem zweiten Platz und der hessischen Vizemeisterschaft zufrieden sind.

Im WK IV der Mädchen ging einiges schief, so musste die Mannschaft am Tag zuvor die Krankmeldung einer ihrer Spitzenturnerinnen (Charlotte Keller) verkraften. Kyra Seime, Marilena Seng, Isabel Häusler und Delia Hügel konnten sich jedoch auf ihre Ersatzturnerinnen verlassen. Carolin Arndt und Mara Fritz standen gut vorbereitet zur Verfügung. Gleich an der zweiten Gerätebahn kam der nächste Schock. Ersatzturnerin Carolin Arndt verletzte sich am Fuß und konnte nicht weiterturnen.