Zweite gewinnt Duell um Herbsttitel

Weihnachtsmarkt

Glühwein und Crêpes im Schatten der Burg

Manchmal hat der Nikolaus auch Regen im Gepäck. Ein echter Weihnachtsmarkt-Fan lässt sich davon aber nicht vom Besuch der adventlichen Budenstadt abhalten und so war auch in Lindenfels am vergangenen Samstag und Sonntag reger ...