Zweiter Erfolg im zweiten Spiel für TCO

Mit großem Einsatz gewann Christian Maiberger sein Einzel an Punkt zwei bei den Lorscher Herren 30, insgesamt musste sich das Team aber in der Verbandsliga gegen Bergen-Enkheim 2:7 geschlagen geben. © Neu

LOrsch.Die Herren des TCO Lorsch bleiben in der Tennis-Verbandsliga auf Kurs. Bei WB Aschaffenburg fuhr die diesmal in Bestbesetzung angetretene Mannschaft am zweiten Spieltag einen ungefährdeten 6:3-Sieg ein und liegt jetzt mit 4:0 Punkten auf Platz drei.

Einzig die Nummer eins der Gastgeber, Maik Steiner, machte den Lorschern zu schaffen. Im Spitzeneinzel besiegte er den für den TCO

...

Sie sehen 19% der insgesamt 2125 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 30.05.2018