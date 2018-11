Zweiter Saisonsieg der Oberliga-Jugend

Bensheim.Mit einer tollen Teamleistung schaffte die U14-Basketballjugend des VfL Bensheim den zweiten Sieg in der Oberliga: gegen Gießen. 81:78 bei den Pointers vom Leistungszentrum Gießen. Ohne die verletzten Max Vetter und Michel Goeken lag das Team von Trainer Chris Roth kurz vor der Pause 31:45 zurück, kämpfte sich dann aber Punkt für Punkt heran.

Benni Ernst und Justus Arndt kämpften in der Defense wie Löwen und scorten auch noch entscheidend. Yannick Roth und Lauritz Kastner holten etliche wichtige Rebounds und leiteten Fastbreaks ein. Dusan Jerkovic, Mika Engelmann und Emil Kropp stoppten die besten Spieler der Gastgeber, wenn diese zum Korb durchkamen. Drei Dreier von Leo Gebauer in der zweiten Halbzeit sorgten für die Wende. Da auch Johann Roth nicht zu stoppen war, drehte man zwei Minuten vor Schluss die Partie. In einer dramatischen Schlussphase sicherte eine hundertprozentige Freiwurfquote endgültig den Sieg. red

