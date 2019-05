Zwingenberg ärgert FC Italia

Bergstraße.Einen überraschenden Punktverlust im Aufstiegskampf der C-Liga musste der FC Italia Bensheim mit dem 1:1 in der Heimpartie gegen den SV Zwingenberg hinnehmen. „Ein glückliches Unentschieden für uns“, bilanzierte Renato Lucic. „Wir hatten das Spiel wohl schon vorher im Kopf gewonnen“, erklärte der Italia-Akteur die überschaubare Leistung seines Teams. Die Gäste hatten gute Chancen und hätten mehr als einen Treffer erzielen können. Italia-Keeper Harald Bauer vereitelt mit seinen Paraden eine Niederlage für sein Elf. - Tore: 1:0 Zubac (55.), 1:1 Schwabenland (80.). - Besond. Vorkom.: Rote Karte für Zubac (83., Italia) wegen Tätlichkeit. eh/p

SG Gronau – SG Hammelbach 6:0. Eine klare Sache für die Gronauer, die in diesem Verfolgerduell die klar bessere Mannschaft waren. Abteilungsleiter Norbert Rödel sprach gar von einer der besten Saisonleistungen seiner Mannschaft – und das gegen einen Gegner aus dem Odenwald, der sich durchaus zu wehren wusste. - Tore: 1:0 Andreas Rödel (20.), 2:0 Kuhlewind (39.), 3:0 Schäfer (50.), 4:0 Kuhlewind (62. / Elfmeter), 5:0 Schäfer (78. / Elfmeter), 6:0 Andreas Rödel (84.). nico/p

Birlikspor Biblis – SV Schwanheim 3:3. Die Gäste hatten sich für dieses Kellerduell mehr ausgerechnet, am Ende musste man aber mit der Punkteteilung zufrieden sein. So lag der Sportverein schon mit 1:3 in Rückstand und befand sich eigentlich auf der Verliererstraße, ein Doppelpack von Öner sicherte den McNally-Schützlingen aber dann zumindest das Remis. - Tore: 0:1 Loreth (46.), 1:1 Jarjy (56.), 2:1 Ates (70.), 3:1 Jarjy (78.), 3:2 und 3:3 Öner (80. und 85.). nico/p

KSG Mitlechtern II – SSV Reichenbach II 8:0. Der Abstieg des SSV Reichenbach II nimmt Formen an, Mitlechtern hingegen ist so gut wie gerettet. Auch an der Höhe des Erfolges gab es für KSG-Pressesprecher Achim Tremper nichts zu deuteln: „Wir waren in allen Belangen überlegen.“ Dem SSV-Ehrentreffer stand nach einem Freistoß von Radosevic die KSG-Latte im Weg. – KSG-Tore: Mohamod (3), Mader (2), Garotti, Appelt, Schreier. hei/ü

