Zwingenberg bietet dem Primus Paroli

Bergstraße.Der TSV Gras-Ellenbach verteidigte mit einem 4:1-Sieg gegen den sich tapfer wehrenden SV Zwingenberg die Tabellenführung in der Fußball-Kreisliga C und kann am letzten Spieltag mit einem Remis gegen Verfolger Hüttenfeld die Meisterschaft klarmachen. – Tore: 1:0 Bihn (31.), 2:0 Guthy (75.), 3:0 Trautmann (88.), 4:0 Sauter (90.), 4:1 Blando (90.+2). red

SSV Reichenbach II – SG Hüttenfeld 0:8. Der Tabellenzweite aus Hüttenfeld unterstrich seine Aufstiegsambitionen durch den Kantersieg beim Absteiger. So kommt es am letzten Spieltag zum Endspiel um den Titel zwischen der SGH und dem TSV Gras-Ellenbach. Da das Hinspiel 1:1 endete, können die Hüttenfelder mit einem Sieg noch den Titel holen. – Tore: 0:1 Zehnbauer (4.), 0:2 Hartmann (23.), 0:3 und 0:4 Rünger (24. und 56.), 0:5 Klute (57.), 0:6 Rathgeber (73.), 0:7 Lerchl (80.), 0:8 Hartmann (84.). red

KSG Mitlechtern II – SV Schwanheim 3:2. Mann des Tages bei der KSG war der dreifache Torschütze Mohamed Mohamod. Erst in der Nachspielzeit drehte der KSG-Angreifer mit zwei verwandelten Elfmetern das Spiel zugunsten der Gastgeber. Schwanheim verbleibt trotz der Niederlage auf dem Abstiegsrelegationsplatz, weil Birlikspor Biblis das Kellerduell gegen Schlusslicht Bobstadt verlor. – Tore: 1:0 Mohamod (16.), 1:1 Schneller (42.), 1:2 Kunzelmann (50.), 2:2, 3:2 Mohamod (90. + 3, 90. + 5). kar/ü

TSV Auerbach II – SG Hammelbach 5:2. Jeweils ein Blitzstart in der ersten und zweiten Halbzeit war für die Rotweißen der Schlüssel zum Erfolg. Die Gäste kamen erst nach dem frühen 2:0 ins Spiel und rannten vergeblich gegen das Auerbacher Tor an. In der kampfbetonten Partie war das 5:0 kurz nach der Pause die Vorentscheidung, Hammelbach kam erst in der Schlussviertelstunde zur Ergebniskosmetik. – TSV-Tore: 1:0 Altunkapan (5.), 2:0 Schmitt (6.), 3:0 Weiß (52.), 4:0 Kidane Haile (54.), 5:0 Büttner (55.). kr

FC O.-Abtsteinach II – Italia Bensheim 3:1. Die Gäste boten zwar ein Duell auf Augenhöhe, kassierten aber eine weitere Niederlage. nach einer torlosen ersten Halbzeit reichte es nur zum zwischenzeitlichen Ausgleich; Aufsteiger FCO, der den Klassenerhalt schon lange sicher hat, zeigte sich vor dem Tor effektiver. – Tore: 1:0 Müller (50.), 1:1 Lucic (59.), 2:1 Müller (68.), 3:1 Giarusso (90.). red

SG Gronau – FV Biblis II ausgefallen. Ausgerechnet im letzten Heimspiel kam die SG Gronau durch die Absage des Gegners noch einmal kampflos zu Punkten. Das ist umso ärgerlich, als die SG nach der Partie traditionell mit ihren zahlreichen Fans bei Freibier und Grillwürsten feiern wollte. „Wir fahren halt raus und treffen uns und jeder, der kommt, bekommt was“, nahm der Sportliche Leiter Karl-Heinz Schäfer die Situation relativ gelassen. kr

