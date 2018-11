Zwingenberg chancenlos

Biblis.Chancenlos waren die A-Liga-Handballerinnen des TuS Zwingenberg II im Spitzenspiel der Bezirksliga A bei der FSG Biblis/Gernsheim. Der verlustpunktfreie Tabellenführer gewann mit 29:18 (16:10) und TuS-Spielertrainerin Martina Reinhardt blieb nur, ihrem Gegenüber Bernd Seiberth zu gratulieren: „Biblis ist zu recht an der Spitze. Das ist eine richtig gute Mannschaft“, so Reinhardt. „Uns ist es nur in der ersten Viertelstunde gelungen, gut mitzuspielen. Da waren wir wirklich gut, aber danach haben sich die Fehler gehäuft, was Biblis zu seinen gefährlichen Kontern nutzte.“

Von 6:6 erhöhte Biblis auf 12:9 und 16:10 zur Pause und legte im zweiten Abschnitt gleich nach. Als die Gastgeberinnen elf Minuten vor dem Ende beim 24:14 erstmals mit zehn Toren führten, war die Entscheidung längst zugunsten des Bezirksoberliga-Absteigers gefallen.

Immerhin: Zwingenberg bleibt mit 9:5 Punkten Zweiter und ist damit voll und ganz im Soll. – TuS-Tore: Lisa Ensinger (5), Vanessa Fath (4/3), Katja Geierhaas, Nicole Kramer, Martina Reinhardt, Bettina Lehrian (je 2), Maike Vieten (1). mep

