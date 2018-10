Zwingenberg ohne Rückraum zum Punktgewinn

Zwingenberg.Die Voraussetzungen waren alles andere als ideal, daher überwog am Ende die Zufriedenheit über einen erkämpften Punkt: Die A-Liga-Handballerinnen des TuS Zwingenberg bleiben durch das 21:21 (13:11)-Remis beim TV Trebur weiter ungeschlagen. „Wir haben quasi ohne Rückraum gespielt“, so TuS-Spielertrainerin Martina Reinhardt. „Aber mit einer geschlossenen Teamleistung haben wir das kompensiert“, lobte sie und dankt insbesondere den reaktivierten Spielerinnen Nina Heß und Christina Dobrat.

Bemängeln musste Reinhardt nur die schwache Siebenmeterquote: Gleich viermal scheiterte Zwingenberg von der Linie und verpasste es dadurch, sich einen entscheidenden Vorteil zu verschaffen. Als Nicola Johann vier Minuten vor dem Ende zum 21:18 traf, schien der Auswärtssieg greifbar, „leider haben wir dann aber nicht die nötige Ruhe an den Tag gelegt“, musste Reinhardt mit ansehen, wie Trebur noch egalisierte. – TuS-Tore: Magdalena Spieß (5/1), Nicola Johann, Nina Heß (je 4), Martina Reinhardt (3), Nicole Kramer (2), Katja Geierhass (2/2).

HC VfL Heppenheim – FSG Biblis/Gernsheim 16:21 (10:10). „Schade, dass es nicht zu einem Punktgewinn gereicht hat. Es war ein wirklich gutes Spiel“, fand HC VfL-Trainer Sascha Köhl, der in der vergangenen Saison noch in Biblis das Kommando hatte. „Nur in der letzten Viertelstunde haben wir es nicht mehr geschafft, dagegenzuhalten. Da hat uns etwas der Dampf gefehlt“, bilanzierte der HC VfL-Trainer, der aus einer geschlossenen Team-Leistung Torhüterin Andrea Fuhr hervorhob: „Sie hat einen sehr guten Job gemacht.“

Bis zum 13:11 (40.) legte Heppenheim meist knapp vor und war glänzend auf die Bibliserinnen eingestellt. Doch die Gäste mit ihrem neuen Coach Bernd Seiberth ließen sich nicht beirren, spielten konzentriert weiter und als bei der Köhl-Sieben etwas die Kraft schwand, drehte die FSG auf: Über 15:13 und 19:15 (54.) zog Biblis/Gernsheim noch zum 21:16-Endstand davon. – HC VfL-Tore: Sandra Strauch (4), Laura Jochem, Eva-Marie Flaig (je 3), Jennifer Rohr, Kristina Rasch, Laura Elsesser, Jasmin Werle, Alicia Viloria Vinagre, Jennifer Dickson (je 1). mep

